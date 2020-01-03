HABER
  4. Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Vanlı çocuklar, Suriye savaşının en büyük sembolü Aylan bebeğin anısına kardan heykel yaptı.Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Nur Fazla ile Evin Fazla isimli kuzenler, dün etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yaptıkları çalışmayla Suriye savaşının sembolü olan Aylan bebeğe dikkat çekti.

Vanlı çocuklar, Suriye savaşının en büyük sembolü Aylan bebeğin anısına kardan heykel yaptı.
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Nur Fazla ile Evin Fazla isimli kuzenler, dün etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yaptıkları çalışmayla Suriye savaşının sembolü olan Aylan bebeğe dikkat çekti. Küçük Evin ile Zeynep Nur, 2015 yılında Bodrum’dan Yunanistan’a geçmek için denize açılan botun batması sonucu cansız bedeni karaya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin yüzükoyun yatan halinden etkilenerek kardan bir heykel yaptı. Savaşın çocuklar üzerindeki acımasız etkisine dikkat çeken çocukların büyükleriyle yaptığı çalışma, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Bütün çocukların sıcak bir yuvayı hak ettiğini dile getiren Zeynep Nur Fazla, çocukların kendi vatanında büyümesi gerektiğini söyledi.
Suriye’de bir an önce savaşa son verilerek barışın sağlanmasını isteyen Evin Fazla da savaşın çocuklar için çok ağır olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yön levhasında intihara kalkıştıYön levhasında intihara kalkıştı
Kedi ile köpeğin örnek dostluğuKedi ile köpeğin örnek dostluğu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Düzce'de bankada soygun girişimi

Düzce'de bankada soygun girişimi

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.