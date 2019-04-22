Vanlı kadın girişimciler sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında Van'da eğitime katılan girişimci kadınlar sertifikalarını aldı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınların işlerini giderek büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilikçilik ruhunu, rekabetçi güçlerini artırmak hedefiyle gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 27. durağı Van oldu.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen, işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi çok çeşitli konuları kapsayan eğitim programını başarıyla tamamlayan Vanlı kadın girişimciler, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VSO) yapılan tören ile sertifikalarını aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki en önemli parçanın kadınların iş hayatı ve sosyal hayattaki gücünün artması olduğunu belirterek, şunları kaydetti: