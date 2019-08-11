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Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

VAN'da kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç olaylarına karşı savunma sporu Muay Thai eğitimi alıyor.

Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor 

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç olaylarına karşı savunma sporu Muay Thai eğitimi alıyor. Kadınlar, eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerini, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını söyledi.
Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde iş adamları Arda Boz ve Murat Kayran'ın açtığı bölgenin kadınlara özel tek spor merkezi olan Hidrofit Kadınlara Özel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne gelen 170 kadın, plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama ile savunma sporu olan Mauy Thai eğitimi alıyor. Kadınlar, Mauy Thai eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerinim anlatarak, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını anlattı.
Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Sahibi Arda Boz, bölgede, Türkiye'de ve dünyada artan kadına şiddet olaylarından dolayı kadınların kendilerini korumak için savunma sporu olan Muay Thai sporu eğitimini aldıklarını söyledi.
Kadınlara antrenörlük de yapan Boz, "Spor merkezimiz sadece kadınlara özel olup, Doğu Anadolu'nun en büyük spor merkezi. Burada sadece kadınlar eğitim görüyor. Plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama eğitimlerinin yanı sıra savunma sporu eğitimleri de veriyor. Bölgesel zayıflamanın Doğu Anadolu'nun tek eğitim veren merkeziyiz. Özellikle savunma sanatı eğitimleri çok yoğun ilgi görmeye başladı. Kadınların bu sporu bu kadar tercih etmesinin nedeni bölgede yaşanan kapkaç, kadına yönelik şiddet ve taciz olayları. Her seansımız dört kişiden oluşuyor. Merkezimiz, sadece kadınlara has olup, bu bölgenin 657 metrekare alan üzerindeki en büyük tesisi olma özelliğine sahip" dedi.
KADINLARIN KENDİLERİNE OLAN GÜVENLERİ ARTIYOR
Muay Thai eğitimini gören Necla Demir ise, bölgede kadınlara özel merkezin açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Kadınlar buraya geldikten sonra artık kendilerini rahatlıkla savunabilirler. Özellikle ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet olayları sık sık yaşandığı için kadınlar savunma sanatı sporunu daha çok tercih ediyor. Buraya geldikten sonra kendime olan güvenim arttı.Tüm kadınların buraya gelmesini öneriyorum" dedi.
İrem Kaçmaz da, spor merkezinde zumba ve plates sporu eğitimi gördüğünü ifade ederek, "Buna ek olarak savunma sanatı sporu öğreniyorum. Çünkü toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları epey arttı. Bir kadın olarak olası bir kapkaç ya da şiddet olayına karşı kendimi koruyabilmek için bu sporu öğreniyorum. Toplumda erkekler kadınlara göre daha üstün görülüyor. Onun için diğer sporların yanı sıra bu sporu da öğreniyorum. Çok da faydalı oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor Vanlı kadınlar kapkaç ve şiddete karşı Muay Thai öğreniyor

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