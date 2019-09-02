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Vanlı kadınlar, kısa filmde bisiklet deneyimlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

VAN'da Bisikletli Kadın İnisiyatifi tarafından, 'Benim bisikletim, benim şehrim' sloganı ile kısa film çekimleri yapıldı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da Bisikletli Kadın İnisiyatifi tarafından, 'Benim bisikletim, benim şehrim' sloganı ile kısa film çekimleri yapıldı. Özgürpedal bisiklet ekibinin de destek verdiği kısa film çekimlerinde, kadınlar bisiklet sürüşü ile ilgili hikayelerini anlattı.

Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Muğla, Samsun, Bursa ve Van'da Bisikletli Kadın inisiyatifi tarafından, 'Benim bisikletim, benim şehrim' sloganıyla bisiklet turu düzenlenip, tura katılan kadınların hikayelerinin konu edildiği kısa film çekimleri yapıldı.

FACEBOOK HAYATA GEÇİRDİ

Facebook'un hayata geçirdiği ve dünyanın 46 ülkesinden 115 topluluk liderini bir araya getiren Facebook Community Leadership Program'ına (FCLP) Türkiye'den seçilen Bisikletli Kadın İnisiyatifi, aynı zamanda tüm dünyadan programa seçilen tek bisiklet topluluğu olma özelliğini taşıyor. Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Facebook Topluluk Liderliği programından aldığı destekle, Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilen kentlerde bisiklet turu etkinlikleri yaptı. Bu etkinliklerin 7'ncisi geçen hafta sonu Van'da gerçekleştirildi.

KADINLAR, HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

Özgürpedal bisiklet ekibinden Kader Cin Berivan Baydar'ın da destek verdiği 'Benim bisikletim, benim şehrim' kısa film çekimlerinde yer alan 20 kadın, yaptıkları bisiklet turları ile ilgili hikayelerini paylaştı.

Bisikletli Kadın İnisiyatifi kurucularından Zeynep Arapoğlu, bu etkinliğin Türkiye'nin 7 bölgesinde yapıldığını, etkinliğin temel amacının bisikletli olan ve bisikletli olmak isteyen kadınlar arasında bir dayanışma ortamı yaratmak olduğunu belirtti.

Arapoğlu, "Kadınlara cesaret vermek ve Türkiye'de gündelik hayatlarında bisiklete binen kadın sayısını artırmak, bisiklet dünyasındaki kadınları görünür kılmak ve daha çok kadına ulaşmak bizim temel hedefimizdir. Biz de bu amaçla bir araya geldik ve 2015 yılında Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kurduk" dedi.

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