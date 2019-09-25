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Vanlı kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

VAN'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan bazı STK'ların kadın temsilcileri, 3 Eylül'de dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını ve bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Uludağ, şunları söyledi:

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz."

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