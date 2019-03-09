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Vanlı kızların korosunu anlatan belgesel başkentlilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş için söyledikleri şarkı ve marşlarla sosyal medyada tanınan Van'ın Gürpınar ilçesindeki kız öğrencilerin ilk turnelerini konu alan "Koro" isimli belgeselin Ankara galası yapıldı - Müzik öğretmeni Mecnun Dinçer: "Amacımız çocukların okumaya devam etmesi. Hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa o alanda ilerlesinler. Bu çocuklar maddi durumu iyi ailelerin çocukları değil. Biz çocukların sonraki hayatlarında olacak eğitimleri için destek istiyoruz" - Yönetmen Armağan Pekkaya: - "Çektiğim belgesel çocukların ilk yolculuğunun, turnesinin hikayesini anlatıyor. Ben manevi olarak yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Bu çocukların ileride başarılı olacaklarını düşünmek bile bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı"

ANKARA (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - Beşiktaş için söyledikleri şarkı ve marşlarla sosyal medyada tanınan Van'ın Gürpınar ilçesindeki kız öğrencilerin ilk turnelerini konu alan, yönetmenliğini Armağan Pekkaya'nın üstlendiği "Koro" isimli belgeselin Ankara galası gerçekleştirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki İMKB Kız Yatılı Bölge Okulunda görevli müzik öğretmeni Mecnun Dinçer'in 20 kız öğrencisiyle oluşturduğu ve söyledikleri Beşiktaş marşlarıyla sosyal medyada ilgi çeken koro için çekilen belgesel filmin CerModern'deki galasına, vatandaşlar ve Beşiktaş yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş marşlarının yanı sıra çeşitli tarzlarda da şarkıları seslendiren koro, ilk olarak Beşiktaş taraftarlarınca sosyal medyada fark edildi.

Galada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan müzik öğretmeni Mecnun Dinçer, çocukların bu etkinliklerle beraber özgüvenlerinin arttığını ve müzik alanında giderek geliştiklerini söyledi.

Belgeselin Gürpınar'daki galasına katılanların duygu dolu anlar yaşadığını ve yaptıkları çalışmanın bu kadar beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Dinçer, şunları dile getirdi:

"Tamamı 13 yaşında olan ve 20 kız öğrenciden oluşan koromuzla Türkiye'nin her yöresinden türküler ve Beşiktaş marşları söylüyoruz. Babamın isteği üzerine öğrencilerime Beşiktaş marşları söylettim. Bu görüntüleri de sosyal medyaya yükledim. Taraftar ve camia tarafından çok beğenildi. Bu sebeple çocuklar tanındı. Daha sonra Armağan Pekkaya çocukların hikayesini anlatan bir belgesel yaptı. Bizim amacımız çocukların okumaya devam etmesi. Hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa o alanda ilerlesinler. Bu çocuklar maddi durumu iyi ailelerin çocukları değil. Biz çocukların sonraki hayatlarında olacak eğitimleri için destek istiyoruz."

- "Belgesel çocukların ilk yolculuğunun hikayesini anlatıyor"

Yönetmen Armağan Pekkaya da belgesel için aldığı olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Pekkaya, belgeseli sosyal medya üzerinden gördüğü görüntüler üzerine çekmeye karar verdiğini ve müzik öğretmeniyle görüştüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Onları dernek olarak Ankara'ya davet ettiğimizi söyledim. Davetimizi kırmadılar ve çocuklar koro öğretmenleriyle birlikte Ankara'ya geldiler. Çocuklar bu sebeple ilk defa uçağa bindiler. Yaşadıkları ülkenin başkentini gördüler. Başka bir kalabalığa konser verdiler ve bizde bunun gururunu hep birlikte yaşadık. Benim çektiğim belgesel çocukların ilk yolculuğunun, turnesinin hikayesini anlatıyor. Ben manevi olarak yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Bu çocukların ileride başarılı olacaklarını düşünmek bile bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı."

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koro belgesel müzik öğretmeni Mecnun Dinçer Van'ın Gürpınar ilçesi Yönetmen Armağan Pekkaya

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