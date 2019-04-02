Vanlı öğrenciler İzmir'i gezdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Vanlı öğrenciler tarihi ve kültürel yerleri gezmek için İzmir'e geldi. Vanlı öğrenciler ilk olarak Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve halen devam eden 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Vanlı 45 ortaokul öğrencisi İzmir'e geldi. Van'dan gelen öğrenciler, konakladıkları otelde kahvaltı yaptıktan sonra gezinin ilk durağı olan Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Meryem Ana heykeli önünde toplu halde fotoğraf çektiren öğrenciler, rehberin anlattıklarını dinleyerek, gezdikleri yerleri tanımaya çalıştı. Meryem Ana Evi'ni gezen öğrenciler daha sonra buradaki Meryem Ana Kilisesi'nin bahçesinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan çeşmeden su içti. Öğrenciler ardından antik dünyanın en önemli uygarlık, kültür, bilim ve sanat merkezlerinden biri olan Efes Antik Kenti'ne geçti. Burada Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evler, Antik Tiyatro, Kral Yolu'nu gezen öğrenciler, antik kent ve eserlerle ilgili bilgi veren gezi rehberini ilgiyle dinledi.

ÖĞRENCİLER İZMİR'İ ÇOK BEĞENDİ

Vanlı öğrencilerden Bersun Danış, İzmir'e ilk kez geldiğini belirterek, "Meryem Ana Evi'ni çok merak ediyordum. Geldim ve gördüm. Çok beğendim. Herkesin görmesini isterim" dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Burak Sekmek, gezi nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "İzmir'i ilk kez gördüm. Beğendiğimi söyleyebilirim, mutluyum" diye konuştu. 6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Sönmezler, "Bence İzmir doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir yer. Zaten üçüncü büyük şehrimiz. Ben İzmir'i çok sevdim" dedi. İrem Suysal da geziyi düzenleyenlere teşekkür ederek, "Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni çok beğendim. Çok fazla tarihi güzelliği var. Herkesin görmesini dilerim" diye konuştu. Berçim Eskitunç, "İzmir'i tarihi ve turistik yapısı çok güzel. Bu güzellikleri görmemiz için bize bu fırsatı verdiklerini için teşekkür ediyorum" dedi. İzmir'e ikinci kez geldiğini söyleyen Elif Rana Bayraktar da, "Ben daha önce bu şekilde gezmemiştim. Çok güzel bir karşılama oldu. İzmir mutlaka gezip görülmeli" diye konuştu.

Daha sonra Şirince köyüne geçen Vanlı öğrenciler, üç günlük program kapsamında İzmir'in diğer tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı bulacak.