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Vanlı usta, çöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (58), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor. Demir, çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirtti.  Erciş'te yaşayan, oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 kız çocuğu babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Demir, çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (58), çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor. Demir, çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirtti.

Erciş'te yaşayan, oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 kız çocuğu babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Demir, çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklarla tablolar yapıyor. Çevre bilincine dikkat çekmek 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 400'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

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