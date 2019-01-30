HABER

Vanlı yetimlerin dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde, rutubetli ve soğuk bir evde yaşayan 8 yetim kardeşin dramı yürek burkuyor.Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde yaşayan Çağan ailesi, rutubetli ve soğuk bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Van’ın Tuşba ilçesinde, rutubetli ve soğuk bir evde yaşayan 8 yetim kardeşin dramı yürek burkuyor.
Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde yaşayan Çağan ailesi, rutubetli ve soğuk bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Devletin kendilerine sunduğu maddi yardımlarla geçimini sağlamaya çalışan Çağan ailesi, yetkililerden yardım istedi. İki yıl önce eşini kaybettiğini ve 5’i öğrenci 8 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını ifade eden Esmer Çağan, “Yaşları 2 ila 14 arasında değişen 8 çocuğa bakmak çok zor. 5 öğrencim var. Gerek giyim olsun gerek yiyecek olsun ihtiyaçlarını karşılamak çok zor. Bunun yanında kiralık oturduğum ev hem rutubetli hem de damlıyor. Devletimizin bize sağladığı maaş yetmiyor. Allah rızası için Cumhurbaşkanımızdan yetimlerime ev istiyorum” dedi.

“Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum”
Komşularının yardımıyla ısınmaya çalıştığını dile getiren anne Çağan, “Komşularım bana biraz kömür getirdiler. Ben de sadece bir odayı yakabiliyorum. Bir odaya da elektrik sobası bırakmışım. Ev tutacak durumum yok. Kiralar 600 TL’den başlıyor. Ev tutamıyorum. Çok sıkıntım var. Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan bir ev ya da ev yapabileceğim bir yer istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
Öğrenci olmaları nedeniyle birçok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İlayda Tunç isimli çocuk ise, “Bazen ihtiyaçlarımız oluyor alamıyoruz. Hocalar bazen test istiyor ya da forma istiyorlar, alamıyoruz. Ancak bizim istediğimiz tek şey bir evdir. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum ve sizi evimize davet etmek istiyorum” diye konuştu.
Babası öldüğü için hiçbir şey alamadıklarını belirten minik Fırat Tunç da, “Cumhurbaşkanım sizi çok seviyoruz. Kömürümüz yok. Babam öldüğü için hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur sizden ev istiyoruz” dedi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandıRüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı beklediBariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi

Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi

Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Günlük burç yorumları 30 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.