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Vanlı Zeynep, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde 2 yıl önce başladığı atletizmde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Zeynep Bayçınar (16) İstanbul'da dün yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Vanlı Zeynep, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde 2 yıl önce başladığı atletizmde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Zeynep Bayçınar (16) İstanbul'da dün yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.
Muradiye ilçesinde 2 yıl önce Muradiye Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Buradaki kurslara katılan sporcular da Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in verdiği destekle çeşitli yarışmalara katılıp madalyalar kazandı. Atletizm kurslarına katılan Zeynep Bayçınar da kısa sürede bu alanda kendisini geliştirip, katıldığı yarışmalarda çok sayıda madalya aldı.
Milli takıma seçilen Zeynep Bayçınar, Nisan 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan, 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Kros Şampiyonası'nda genel sıralamada 25'inci ve 2003 doğumlu olarak ise dünyanın en iyi sporcusu oldu.
Bayçınar, Adana'da 12 Ocak tarihinde kendisinden büyük sporcularla üst kategoride yarışarak, Kulüplerarası Kros Ligi U 20 Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Zeynep Bayçınar, bazı yarışmalara ise Fenerbahçe Spor Kulübü adına katılıyor. Portekiz'in Albufeira kentinde 3 Şubat'ta yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları'nda Bayçınar 6'ncı oldu. Takımı Fenerbahçe ise şampiyon oldu.
KAYMAKAM YÜCEL YALNIZ BIRAKMADI
Bayçınar, 18 Şubat'ta İstanbul da yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise Türkiye şampiyonu oldu. Bayçınar'a sürekli destek veren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve eşi Serap Yücel de sporcuyu İstanbul'da yalnız bırakmadı.
Bayçınar, 6 Mart'ta ülkemizde yapılacak olan Uluslararası Salon Atletizm Yarışmaları'nda 3 bin metre branşında Türkiye'yi temsil edecek.

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Vanlı Zeynep, atletizmde Türkiye şampiyonu olduVanlı Zeynep, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

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