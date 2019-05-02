Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN (DHA)- VAN'da akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok ev ve işyerinin bodrum katları sular altında kaldı.

Van'da, akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, halkı hazırlıksız yakaladı. Sokakta olanlar saçakların altına ve iş yerlerine sığınırken, bazı caddelerde yağmur rögarların taşmasına neden oldu. Bir çok kişi sokakta yürümekte zorlandı. Birçok ev ve işyerinin bodrum kutları sular altında kalırken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına sürdürüyor.

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