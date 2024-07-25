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  4. Vantilatör için kavga ettiler! Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı

Vantilatör için kavga ettiler! Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı

25.07.2024 17:41
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Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör nedeniyle kavgaya tutuştu. 3 kadının sıcak yüzünden kavgasında bir kadın vantilatörü alamayınca ‘çok sıcak’ diyerek ağlamaya başladı. Diğer arkadaşlarını onu eleştirirken, çevredeki müşteriler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Bursa’da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca birbirleriyle tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler ise bu anları kayda almaya başladı.

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‘‘HER YER SICAK, VANTİLATÖR DE ÇALIŞMIYOR'' DİYEREK AĞLADI

Bir teyzenin, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti. 3 teyzenin sıcak nedeniyle birbirleriyle tartıştığı kavgada, teyzelerden biri ‘Her yer sıcak’ diyerek hüngür hüngür ağlamaya başladı.

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Kimsenin anlayamadığı ilginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, durumu gören garson teyzelerin yanına gelerek sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa vantilatör
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