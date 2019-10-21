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Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'da merkez üssü İsangel kentinin 59 kilometre kuzeyi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 226 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

VANUATU "PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ" FAY HATTINDA YER ALIYOR

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
vanuatu deprem Güney Pasifik

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