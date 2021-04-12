Vanuatu'daki 'Prens Philip Hareketi' yas töreni hazırlığında

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cuma günü 99 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesini olduğu kadar Pasifik Okyanusu'ndaki bir gruba da derinden etkiledi. Pasifik'in güneyindeki eski İngiliz- Fransız kolonisi Vanuatu'nun Tanna adasında 'Prens Philip Hareketi' mensupları da 'ölen tanrıları' için yasta.

Hareketin, Prens Philip'in 1974'teki Vanuatu ziyaretinin ardından 1980'lere doğru başladığı sanılıyor. Hareketi inceleyen İngiliz yetkililer, bu durumun, güçlü bir kadınla evlenen bir dağ ruhunun beyaz tenli oğlunun geri döneceğine dair bir eski bir inanıştan kaynaklandığı sonucuna vardı. İngiltere, Fransa ya da ABD doğumlu olmaması da köylüleri Philip'in Tanna'da doğmuş olduğu inanışına yöneltmiş olabilir. Antropologlar da Philip'in 'yaşayan tanrı' olarak görüldüğü bu hareketin dış dünya ile ruhani bir bağlantı kurma çabalarından biri olduğu görüşünde.

Prens Philip'in çok eski zamanlarda ülke ada dışına çıkan bir savaşçının reenkarnasyonu olduğu dair inanış da prense bu denli önem atfedilmesine neden olan söylencelerden biri.