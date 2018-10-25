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Vanuatu, İsrail'in Kudüs'ü tanıma isteğini dikkate alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 05:53 | Son Güncelleme

Vanuatu Başbakanı Charlot Salwai, İsrail'in yaptığı "Kudüs'ü başkent olarak tanımaları" yönündeki talebi Bakanlar Kuruluna taşıyacağını açıkladı

MELBOURNE (AA) - İsrail'i geçen hafta ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Vanuatu Başbakanı Charlot Salwai, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması" konusundaki talepleri dikkate alacaklarını söyledi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, 14-19 Ekim'de İsrail'de temaslarda bulunan Salwai, mevkidaşı Netanyahu tarafından Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaları yönünde kendilerine talepte bulunulduğunu açıkladı. Salwai bu talebi dikkate alacaklarını belirtti.

Konunun Netanyahu ile Salwai arasındaki ikili görüşmede gündeme geldiğine yer verilen haberde, Vanuatu Başbakanı'nın Binyamin Netanyahu'nun isteğini Bakanlar Kuruluna taşıyacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'deki (BM) İsrail ve Filistin’le ilgili oylamalarda tarafsız kalmayı tercih eden Vanuatu, ABD Başkan Donald Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıma kararını eleştiren karar tasarısının geçen yıl yapılan oylamasında da çekimser kalmıştı.

Güney Pasifik Okyanusu'nda 83 adadan oluşan ve Fransızca, İngilizce ve yerel Bislamaca dilinin konuşulduğu Vanuatu Cumhuriyeti'nde yaklaşık 276 bin kişi yaşıyor. Bağımsızlığına 30 Temmuz 1980'de ortak yönetim olan Fransa ve Birleşik Krallık'tan koparak ulaşan Vanuatu'nun, 12 bin 189 metrekare yüz ölçümü bulunuyor. Devlet Başkanı ve 40 üyeli meclisin 5 yılda bir tekrarlanan seçimlerle göreve geldiği Vanuatu'da Devlet Başkanlığı görevini Tallis Obed Moses yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kudüs Vanuatu Başbakanı Charlot Salwai

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