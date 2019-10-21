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Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 08:32 | Son Güncelleme

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü İsangel kentinin 59 kilometre kuzeyi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 226 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem vanuatu

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