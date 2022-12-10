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Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu? Ulaşıma lodos engeli

10.12.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara bölgesini sabah saatlerinden itibaren yavaş yavaş etkisi altına alan lodos akşam saatlerinde ise şiddetini iyice arttırdı. Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada İstanbullular için ulaşım konusunda aksamaların yaşanacağı belirtildi.

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da vapur seferleri çalışıyor mu? Ulaşıma lodos engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada bugünden itibaren 12.12.2022 pazartesi gününe kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında şiddetli lodos görülecek.Zorlu hava şartlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Özellikle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

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ŞEHİR HATLARINDA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda şiddetli lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise ''Marmara ve Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul ile Trakya’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri) rüzgarın; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kms/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (12.12.2022) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.'' ifadelerine yer verildi.


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