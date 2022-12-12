HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vapur seferleri iptal mi? İşte 12 Aralık İstanbul’da iptal olan vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi? İşte 12 Aralık İstanbul’da iptal olan vapur seferleri

12.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vapur seferleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul’da lodos etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önce vatandaşlara uyarıda bulunmuştu ve beklenen gerçekleşti. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildiği açıklandı. Peki, hangi vapur seferleri iptal edildi?

Vapur seferleri iptal mi? İşte 12 Aralık İstanbul’da iptal olan vapur seferleri

Vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Bu uyarının ardından lodos etkisini gösterdi. İşte lodos nedeniyle iptal olan vapur seferleri

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin yapılamadığı dile getirildi. İşte o açıklama:
Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).
Üsküdar-Aşiyan
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
SON DAKİKA AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladıDemokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
vapur seferleri istanbul vapur saatleri

En Çok Okunan Haberler

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

EYT için kritik gün! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

EYT için kritik gün! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Böylesi görülmedi! 100 kişilik çete kurup kız kaçırmaya gitti

Böylesi görülmedi! 100 kişilik çete kurup kız kaçırmaya gitti

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.