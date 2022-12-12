Vapur seferleri iptal mi? İşte 12 Aralık İstanbul’da iptal olan vapur seferleri

Vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Bu uyarının ardından lodos etkisini gösterdi. İşte lodos nedeniyle iptal olan vapur seferleri

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin yapılamadığı dile getirildi. İşte o açıklama:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).

Üsküdar-Aşiyan

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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