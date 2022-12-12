Vapur seferleri iptal mi? İşte 12 Aralık İstanbul’da iptal olan vapur seferleri

Vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Bu uyarının ardından lodos etkisini gösterdi. İşte lodos nedeniyle iptal olan vapur seferleri
Yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin yapılamadığı dile getirildi. İşte o açıklama:
Değerli yolcularımız,
Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).
Üsküdar-Aşiyan
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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