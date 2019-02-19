HABER

Vapur seferleri yapılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı.

İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.