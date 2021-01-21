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  4. Vapurda dehşet anları! Genç kadının vapurdaki intiharı kameralara yansıdı

Vapurda dehşet anları! Genç kadının vapurdaki intiharı kameralara yansıdı

21.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de iki hafta önce genç bir kadın vapurdan atlayarak intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, iki hafta önce sabah saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Eminönü - Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuruna binen genç kadın, Kadıköy'e dönüş yolunda vapurdan denize atladı. Kadıköy rıhtımında bulunan vatandaşların denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açıkta bulunan cesedin alınması için bölgeye deniz polisi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi genç kadının cansız bedenini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Sema Çınar'a (26) ait olduğu belirlendi. Ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri yapılan incelemede Çınar'ın sabah saatlerinde Eminönü - Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapurundan atladığını belirledi. Öte yandan, Çınar'ın vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vapurda bulunan genç kadının üstünü çıkardıktan sonra vapurun korkuluklarına çıkarak aşağı atladığı görülüyor.

(DHA)

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