Vapurda kadınları taciz eden sanık hakim karşısına çıktı

Karaköy-Kadıköy seferi yapan vapurda bulunan 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla “cinsel taciz” suçundan 3 buçuk yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı. Talimatla ifadesi alınan sanık, “Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

Karaköy-Kadıköy seferi yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık R.E., “cinsel taciz” suçundan 3 buçuk yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.E katılmazken, sanığın avukatı ve müştekiler S.Y. ile Z.M. salonda hazır bulundu.

Sanığın ifadesi talimatla alındı: “Suçsuzum”

Mahkeme hakimi, sanığın savunmasının Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla alındığı belirtti. Sanık R.E.’nin savunmasında, olay günü alkol aldıktan sonra vapura bindiğini söyleyerek, “Bayanların kendi aralarında benim hakkımda cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Orada montumu heyecanlandığım için unuttum. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.