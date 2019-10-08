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Vapurda taciz şüphelisi, Kocaeli'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da dün, Kadıköy- Karaköy seferini yapan yolcu vapurunda bir erkek, kadınlara bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Durumu fark eden bir kadın, bu kişinin telefonla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekerken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Rıza E. olduğunu, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunduğunu saptadı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıza E.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme suçlarından sabıkası bulunan Rıza E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Rıza E., işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Kadıköy Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

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