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Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Vapurda, 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda, 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli R.E'nin işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan R.E, ifadesinin alınmasının ardından "ısrarlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.E'nin üzerine atılı suçun vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli R.E'nin yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ikametine en yakın polis merkezine imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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