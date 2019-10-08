HABER

Vapurdaki iğrenç olayın zanlısı Kocaeli’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli’nin görüntüleri paylaşmasının ardından Milli’yi taciz eden Rıza E.

Kadıköy-Karaköy vapurunda tacize uğrayan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha Milli’nin görüntüleri paylaşmasının ardından Milli’yi taciz eden Rıza E. isimli şahıs Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, Kadıköy - Karaköy seferi yapan vapurda meydana geldi. İddiaya göre vapurda kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yapan bir kişiyi gören hukukçu Zeliha Milli görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından emniyet güçleri yaptığı incelemede görüntülerde ki kişinin Rıza E. Olduğunu tespit etti. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyon ile 31 yaşındaki Rıza E., Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Vapurda yaşadığı skandal olayı görüntüleyen mağdur Zeliha Milli’nin teşhis için emniyet müdürlüğüne çağrıldığı öğrenilirken, Rıza E.’nin ise daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu belirtildi.
Olay nasıl yaşanmıştı?
İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda kaydedilen görüntülerde bir adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yapmıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadın yolcu tarafından görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenmiş ve büyük tepki toplamıştı.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybettiAnnesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti
Erzurum’da traktör işyerine girdiErzurum’da traktör işyerine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.