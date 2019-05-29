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Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:51 | Son Güncelleme

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi’ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK

Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Eminönü vapur

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