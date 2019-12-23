HABER

Vapurdan atlayan kadının denizden cesedi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:24 | Son Güncelleme

KADIKÖY - Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul,(DHA)-KADIKÖY - Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı. Vapurda bulunan yolcuların ihbarı üzerine deniz polisleri kadını arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Eminönü seferi yapan bir yolcu vapurunda meydana geldi. Vapurda yolculuk yapan bir kadın denize atladı. Olayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi Harem'de bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tahlisiye istasyonuna getirildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalarda ölen kadının 35 yaşlarında olduğu ve üzerinde kimliğinin olmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kadının cenazesi Üsküdar Abdulhamithan Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştıTır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
GÜNCELLEME - Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıGÜNCELLEME - Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Kütahya'da yemekten zehirlenen 150 asker hastaneye kaldırıldı

150 asker hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.