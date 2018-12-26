"VAR ile en çok Bursaspor'un golü iptal edildi"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Süper Lig'de attığı 5 gol "VAR" kararıyla iptal edilen Bursaspor'un bu alanda zirvede olduğunu belirterek "21 puanla 11. sırada olan Bursaspor, 'VAR' sistemi olmasaydı, 30 puanla 3. sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi verecekti." dedi.

Esgin, AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de bu sezon hayata geçen "VAR" sistemiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak istediğini söyledi.

"VAR" olarak adlandırılan video yardımcı hakem sisteminin, dünyada ve Türkiye'de hakem hatalarını en aza indirmeye yönelik sistem olduğunu belirten Esgin, "VAR" sisteminin; gol, penaltı, kırmızı kart ve ofsayt kararlarının daha doğru verilebilmesi için kullanılan bir sistem olduğunu kaydetti.

Esgin, Anadolu kulüplerinin bugüne kadar uğradığı haksızlıklar sebebiyle büyük ümitlerle desteklediği bu sistemin, ligin ilk yarısının sona erdiği bu dönemde uygulamada ve iletişimdeki sorunlar nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.