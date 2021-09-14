Var mı, yokmu? Bilim insanları da G noktasını bulamıyor!

Portekizli bilim insanları, uyarıldığında kadınlara güçlü orgazmlar verdiği söylenen zor bölge hakkındaki kanıtları tekrar gözden geçirdi. Buna göre G noktası'nın gerçekten var olup olmadığı hala bir muamma.

Daha önceki çalışmalarda, uzmanlar var olduğu konusunda hemfikirdi, ancak yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, yerini, boyutunu veya doğasını tam olarak belirleyemedi.

KADINLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU G NOKTALARI OLDUĞUNU SAVUNDU

Cinsel Tıp dergisinde yazan ekip, "Bu nedenle, varlığının bilimsel olarak kanıtlanması gerektiği sonucuna varmalıyız" dedi. Portekiz'de beş ve İtalya'daki bir hastanede , G noktasının var olup olmadığını belirlemek için 1980'lere dayanan 32 çalışmayı incelendi. Zor bölgeyi belirleme kriterleri çalışmalar arasında değişiklik gösterdi, altı anket çalışmasına katılan kadınların çoğunluğu (yüzde 62,9) G noktası olduğunu iddia etti.

Araştırmacılar, bulguların çoğu kadının G noktasının var olduğuna inandığını, ancak "bu inancın, var olduğuna dair bilimsel kanıtın henüz net bir biçimde ortaya konulmadığını'' ifade ettiler.

Test çalışmasında yedi klinik araştırmaya katılan kadınlar kendilerini manuel veya bir vibratörle uyardı ve G noktası 1.842 kadının çoğunluğunda tespit edildi.

Ancak bu yedi makale arasında karışık sonuçlar vardı. Çalışmaların ikisinde tüm kadınlar arasında tespit edilirken, diğer iki benzer projede hiçbir kadında G noktası görülmedi.

VAJİNALAR ÖZEL ALETLERLE İNCELENDİ

Ultrasonlar veya MRI taramaları yoluyla vücudun içinin ayrıntılı resimlerini çeken dokuz tıbbi görüntüleme çalışması arasında bile çelişkili sonuçlar vardı.

Dokuz ayrı anatomik çalışmada, bir yazar G-noktasını sistematik olarak tanımlayabildiğini iddia ederken, başka bir grup onu hiç bulamadı.

Ve bir nörofizyolojik çalışma, vajinanın elektriksel aktivitesini özel aletlerle değerlendirdi ve baskıya tepki olarak arttığını buldu, bu da gizemli bölgenin bir şekilde var olduğunu düşündürdü.

11. YÜZYILDAN BERİ TARTIŞILIYOR

Vajinal duvarda erojen bir bölge olduğu düşünülen G noktası, 11. yüzyıldan beri literatürde tartışılmakta. Ancak yaygın kabule rağmen, son on yılda yapılan araştırmalar var olup olmadığını tam olarak belirleyemedi.

Araştırmacılar daha önce G noktasının anatomik kanıtını 'yetersiz ve zayıf' olarak tanımlamışlardı.

''KARMAŞIK BİR KONU''

Araştırmacılar şunları söyledi: Orgazm da dahil olmak üzere kadın cinselliği, hormonlar, psikolojik yönler, kültür, din, anatomi ve önceki deneyimleri içeren basit bir formülden çok daha karmaşıktır.

G noktası hakkında şimdiye kadar yayınlanan çoğu çalışma onun varlığını destekliyor, ancak bunlar arasında bile önemli bir anlaşmazlık var. Cevaplanmamış sorular var. G noktası var mı? Varsa nerede bulunur, boyutu nedir, histolojik yapısı nedir, kadın cinselliğinde rolü nedir, kadın boşalması ile ilişkili midir?

Sağlık görevlileri, kadınların G noktasına sahip olma konusunda kendilerini baskı altında hissettiklerini ve bunu bulmak için mücadele etmelerinin kendilerini 'yetersiz veya anormal' hissetmelerine yol açabileceğini söyledi.

