MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Mevlüt’ün son hali şaşırttı! "Paraya para demiyor"

Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Mevlüt’ün son hali şaşırttı! "Paraya para demiyor"

17.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun programında yarışan Mevlüt Acaroğlu ve annesi yarışmanın sevilen isimleri arasında yer alıyordu. Konyalı olan ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan Acaroğlu’nun son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Mevlüt’ün son hali şaşırttı! "Paraya para demiyor"

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun programında yarışan isimler son halleriyle gündem oluyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Mevlüt Acaroğlu 10 TL kazanarak programdan ayrılmıştı. Sevilen ismin son hali şaşırttı.

Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu emlak sektörüne girdi.

mevlüt-uysal

Evlenen ve bir çocuğu olan Acaroğlu emlak danışmanlığı yapıyor. 39 yaşındaki Mevlüt Acaroğlu sosyal medya hesabından sıkça fotoğraf paylaşıyor.

mevlüt3

Acaroğlu'nun takipçileri paylaşımlarına "Paraya para demiyor", "Kral", "Mutluluklar", "Bana da sponsor olur musun" yorumlarında bulunuyorlar.

mson

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli televizyon programını da sunmuştu.

mevlüt


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesini paylaştı! "Güzelliğini ondan almış" Annesini paylaştı! "Güzelliğini ondan almış"
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyülediTransparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"Yargı'nın Savcı Pars'ı tek tek açıkladı! "Bu zararı hak etmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
var mısın yok musun Acun Ilıcalı acar yaşında

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

UFC'de akıllara durgunluk veren an

UFC'de akıllara durgunluk veren an

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

Canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.