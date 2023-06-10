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Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

10.06.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun yarışması bir döneme damga vuran yarışmalar arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı’ın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun’un unutulmaz isimlerinden biri de Hamdi Bey’di. Hamdi Bey’in kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yayınlandığı dönemde ses getiren yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey’in kim olduğu tüm Türkiye tarafından merak ediliyordu. Unutulmaz yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey’in kim olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu üstlendiği Var Mısın Yok Musun 2007-2010 yılları arasında yayınlandı.

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Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey'in aynı zamanda Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişi.

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Fifty Cent, Adriana Lima, Christina Aguilera gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey olarak efsaneleşen ismin Birol Doğan'u duyanlar çok şaşırdı.

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Survivor Panorama'da da yer alan ve kamera arkasında olan Birol Doğan, Acun medya çalışanıymış.

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