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Var Mısın Yok Musun’un Kıvırcık Metin’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdı

25.04.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun yarışmacılarının son halleri programın sevenleri tarafından merak ediliyor. Unutulmaz yarışmalardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da yarışan Metin Avşar da merak edilen isimlerden biri. Adeta yıllara meydan okuyan yarışmanın Kıvırcık Metin’ini görenler çok şaşırıyor.

Var Mısın Yok Musun’un Kıvırcık Metin’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdı

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun unutulmaz yarışmalar arasında yer alıyor. Yarışmacıları arasından birçok ünlü ismin çıktığı Var Mısın Yok Musun’da yer alan Metin Avşar, Kıvırcık Metin lakabıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü isim son haliyle şaşırttı.

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2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok Musun yarışmasından 150 bin TL kazanarak ayrılan Metin Avşar, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

metin-avşar

Yarıştığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde alan eğitim alan Avşar, yarışmadan kazanacağı parayla ailesine ve eğitimine katkı sağlamak istediğini söylemişti.

metin-avşar-son-hali

1986 doğumlu olan Metin Avşar çocukluğunda çok zor şartlarda yaşadığını ve okul masraflarını karşılamak için tatil dönmelerinde çalıştığını dile getirmişti.

var-mısın-yok-musun-metin

Ünlü ismin son halini görenler hiç değişmeyen kıvırcık saçlarından hemen tanındığı şeklinde yorumlarda bulundu.

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