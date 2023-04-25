Var Mısın Yok Musun’un Kıvırcık Metin’i son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler çok şaşırdı

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun unutulmaz yarışmalar arasında yer alıyor. Yarışmacıları arasından birçok ünlü ismin çıktığı Var Mısın Yok Musun’da yer alan Metin Avşar, Kıvırcık Metin lakabıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü isim son haliyle şaşırttı.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından sunulan Var mısın Yok Musun yarışmasından 150 bin TL kazanarak ayrılan Metin Avşar, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yarıştığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde alan eğitim alan Avşar, yarışmadan kazanacağı parayla ailesine ve eğitimine katkı sağlamak istediğini söylemişti.

1986 doğumlu olan Metin Avşar çocukluğunda çok zor şartlarda yaşadığını ve okul masraflarını karşılamak için tatil dönmelerinde çalıştığını dile getirmişti.

Ünlü ismin son halini görenler hiç değişmeyen kıvırcık saçlarından hemen tanındığı şeklinde yorumlarda bulundu.



