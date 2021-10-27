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Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü bakın şimdi ne yapıyor?

27.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem herkesi ekrana bağlayan Var mısın Yok musun yarışması, formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla da gündemde kalmayı başardı. Yarışmanın en çok sevilen yarışmacılarından biri de Mevlüt Acaroğlu idi. Yarışmada 10 ay kalmayı başaran Mevlüt, sempatik tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazandı. Mevlüt Acaroğlu'nun şimdilerde neler yaptığı ise merak konusu oldu.

Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü bakın şimdi ne yapıyor?

Mevlüt Acaroğlu, Var Mısın Yok Musun yarışmasında 10 ay kalarak ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışma günü 300 bin TL ve 10 TL arasında kalan ve 10 TL kazanan yarışmacı, Var mısın Yok musun bittikten sonra kutusunda bulamadığı parayı, ekranlarda çalışarak kazandı.

Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü şimdi ne yapıyor?

Mevlüt Acaroğlu, yarışmanın bitmesinin ardından 2009 yılında bir telefon gsm şirketinin 3 reklam filminde yer aldı. Aynı dönemde Kanal 7’de annesi Naciye Acaroğlu ile Ana Kuzusu isimli gezi programında sunuculuk yaptı. Özellikle annesinin ön plana çıktığı 'Didi' reklamlarıyla da adından söz ettirdi.

Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü şimdi ne yapıyor?

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Mevlüt Acaroğlu, Acun Medya desteğiyle tek kişilik sahne performanslarını Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi platformlarda seyirciye gösterdi. Eğlenceli ve sempatik yönü sayesinde ise sunuculuk yapmaya başladı. Acaroğlu, hala belirli festival etkinlikleri için sunuculuk yapmaya devam ediyor.

Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü şimdi ne yapıyor?

Ayrıca 2016 yılında evlendi ve Ömer İsa isimli bir erkek çocuğu oldu.

Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü şimdi ne yapıyor?


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TV8 Acun Ilıcalı
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