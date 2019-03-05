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Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)

'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Beraberindeki milletvekilleri ve partililer ile Beylikova ilçesine geçen Bakan Varank, mehter takımı tarafından karşılandı. Açılışta konuşan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, 'Türkiye'nin beka seçimi' olduğunu söyledi. Partisine ve adaylara destek isteyen Bakan Varank, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biliyorsunuz, biz bu seçimlere 'cumhur ittifakı'yla bir yola girerek başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi bu seçimler, sadece bir belediye seçimi değildir. Sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek seçimler değildir. Bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz, etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapa sağlam durmamız için Cumhurbaşkanı'mıza en büyük desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara sadece belediye seçimi olarak değil; Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek, sandıklara gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti Beylikova Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Varank ve beraberindekiler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

FOTOĞRAFLI

Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)

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