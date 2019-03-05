HABER

Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Beraberindeki milletvekilleri ve partililer ile Beylikova ilçesine geçen Bakan Varank, mehter takımı tarafından karşılandı. Açılışta konuşan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, 'Türkiye'nin beka seçimi' olduğunu söyledi. Partisine ve adaylara destek isteyen Bakan Varank, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biliyorsunuz, biz bu seçimlere 'cumhur ittifakı'yla bir yola girerek başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi bu seçimler, sadece bir belediye seçimi değildir. Sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek seçimler değildir. Bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz, etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapa sağlam durmamız için Cumhurbaşkanı'mıza en büyük desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara sadece belediye seçimi olarak değil; Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek, sandıklara gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Beylikova Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Varank ve beraberindekiler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştuÇağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu
ABD ile teknolojik iş birliğiABD ile teknolojik iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

'Gezi Parkı' davasında duruşma tarihi belli oldu! İddianamede dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

'Gezi Parkı' iddianamesinde dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.