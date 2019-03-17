Varank: Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terörün şehirlere ve ilçelerine inmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'in Baykan ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Varank, terörün şehirlere ve ilçelerine inmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Varank, bunun için de halkın desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz bundan sonra terörün ilçelerimize şehirlerimize inmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ama bunu yaparken tabi ki sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Sizler bizim arkamızda ne kadar sağlam durursanız, biz de terör ile mücadelede, bu vahşet ile mücadelede o kadar başarılı oluruz. Bizler önümüzdeki dönemlerde sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Sizlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgisini saygısını zaten biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bunun gereğini yapacağınıza bizler inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz. Sizlerin bu seçimde doğru tercihi yaparak sizin imkanlarınızı, sizin için kullanacak adaylara oy vermenizi istiyoruz. Buranın imkanlarını, Kandil'e peşkeş çekenlere oy vermemenizi istiyoruz. Bizler sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız" dedi.