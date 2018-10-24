VARANK: PİYASAYA KALİTESİZ MALLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz. Piyasaya giren her bir kalitesiz, ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız."

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nun Ekim ayı meclis toplantısına katıldı.

Bakan Varank'ın yanı sıra toplantıya bakan yardımcıları Hasan Büyükdere, Mehmet Fatih Kacır, bakanlığın Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO meclis üyeleri katıldı.

Bakan Varank toplantıda bir konuşma yaparak, “Uluslararası rekabet gücümüzü ve dünya ihracatından aldığımız payı artırmak için, yüksek katma değerli bir yapıya geçmek zorundayız. Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz. Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltmak üzere, uçtan uça Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; yurt içi sanayide orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde artırmak. Sunduğumuz tüm Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde ve yatırım teşvik sisteminde bu programı merkeze alacağız. KOBİ'leri değişimi izlemeye çalışan işletmeler olmaktan çıkarıp, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştüreceğiz. Bu kapsamda; firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekliyor, kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.