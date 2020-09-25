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  4. Varank: "Sorumluları unutacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar"

Varank: "Sorumluları unutacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar"

25.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı HDP üyelerinin gözaltına alınması hakkında konuşan Bakan Varank, "Bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler" dedi.

Varank: "Sorumluları unutacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında 7 ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine hükümet kanadından ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi.

Varank, gözaltıların "adli mercilerin takdiri" olduğunu belirterek "Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını" söyledi. "Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Diyarbakır’daki Sanayi Mektebi’nin açılış töreninde konuşan Varank, "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler" diye konuştu.

6-8 Ekim olaylarını "Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması" olarak niteleyen Varank, "Bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik" ifadelerini kullandı.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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