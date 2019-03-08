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 “VAR’dan sonra gol sayısı azaldı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.

 “VAR’dan sonra gol sayısı azaldı”

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kadın Gözüyle Futbolda VAR” panelinde Var’ın Türk futboluna etkileri konuşuldu. FIFA Kokartlı eski kadın Hakem Lale Orta, “VAR uygulamasından sonra ligimizde gol sayısı azaldı” tespitinde bulundu.

FIFA Kokartlı Kadın Hakem Neslihan Muratdağı, BJK TV Genel Müdürü SevdeKobak ve Futbol Yazarı Sema Tuğçe Dikici, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın sorularını yanıtladı. Panelde Türkiye Futbol Federasyonu’nu VAR Koordinatörü Barış Şimşek temsil etti.

VAR’DAN SONRA GOL SAYISI AZALDI

“VAR maçı yönetecek gibi bir algı var ancak sahadaki tek karar verici hakemdir” diyen Doç. Dr. Orta Türkiye liginde VAR’dan sonra gol sayısında azalma olduğun ifade etti.

FIFA Kokartlı Kadın Hakem Muratdağı 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda ilk kez VAR’ın uygulanacağını ancak kadın hakemlerin hazır olmaması nedeniyle VAR hakemlerinin erkek olacağını belirtti. Muratdağı ayrıca VAR’ın ileride 2. sarı kartlara da müdahale edeceği tahmininde bulundu. “VAR hakemlerin özgüvenini artırdı çünkü bariz bir hata varsa, VAR’ın düzelteceğinin bildiklerinden maçlara daha güvenli çıkıyorlar” dedi.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek, VAR protokolünün tüm dünyada tek ve aynı olduğunu, kendilerinin de bunu uyguladığını söyledi.

Futbol Yazarı Sema Tuğçe Dikici futbolun artık teknolojiden bağımsız ilerleyemeyeceğini söyledi ve “Kulüpler gelir elde etmek istiyorsa teknolojiyi ayak uydurmalı. Maçları 2030’dan sonra yapay zekalı robotlar yönetebilir” dedi.

VAR İLE FUTBOL PROGRAMLARININ SÜRESİ UZADI

BJK TV Genel Müdürü Sevde Kobak VAR’ın ekranlara getirdiği değişikliği şöyle anlattı: “VAR sistemi ile artık programlarda bazı pozisyonların defalarca gösterilmesi engelledi. Ama bununla birlikte futbol yorum programlarının süresi uzadı.”

“VAR’dan sonra gol sayısı azaldı”

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