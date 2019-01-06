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Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olarak çalışan Filiz Kızıldere (26), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan Mehmet Sönmez'i (24) evlilik yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdü.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olarak çalışan Filiz Kızıldere (26), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan Mehmet Sönmez'i (24) evlilik yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek isteyen Kızıldere, polis ekiplerince 1,5 saatte ikna edilmesi sonucu teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, dün gece, mesai bittikten sonra aynı iş yerinde kurye olarak çalışan sevgilisi Mehmet Sönmez ile birlikte restorandan çıktı. Eve doğru yürüyen çift, yol ortasında evlilik yüzünden tartışmaya başladı. Filiz Kızıldere'nin, iddiaya göre, evlenmek istediğini söylediği Mehmet Sönmez, talebe karşı çıktı. Bunun üzerine Kızıldere, çantasından çıkardığı tabancayla sevgilisi Sönmez'e 2 el ateş etti. Sönmez, kanlar içinde yerde kalırken, Kızıldere de aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, Kızıldere'yi ikna etmeye çalıştı. OLAY YERİNDE KAN KAYBEDİP, HASTANEDE ÖLDÜ Filiz Kızıldere, yaklaşık 1,5 saat süren ikna konuşmasının ardından polisin "Yapma, ne olur. Daha çok gençsin. Bir hata yaptın, büyük hataya bulaşma. Arkadaşının durumu iyi. Bize güven" sözleri üzerine silahı bıraktı. Teslim olan Kızıldere, gözaltına alındı. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Sönmez ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının ikna edilmesi sırasında çok kan kaybeden Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gazi Polis Merkezi'nde sorgulanan Filiz Kızıldere, güvenlik önlemleri alınarak, Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Kızıldere, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Sönmez'in cansız bedeni ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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