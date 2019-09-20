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‘Vargit’ çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye’de yoğun olarak Doğu Karadeniz yaylarında görülen ve halk arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", “güz çiğdemi" olarak adlandırılan çiçekler Giresun yaylalarında yüzünü göstermeye başladı.Eylül ayı itibari ile açmaya başlayan çiçekler doğada zamansal dönüşümün göstergesi olarak biliyor.

‘Vargit’ çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

Türkiye’de yoğun olarak Doğu Karadeniz yaylarında görülen ve halk arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", “güz çiğdemi" olarak adlandırılan çiçekler Giresun yaylalarında yüzünü göstermeye başladı.
Eylül ayı itibari ile açmaya başlayan çiçekler doğada zamansal dönüşümün göstergesi olarak biliyor. Doğu Karadeniz’in geleneksel yayla kültüründe ‘yayladan dönüş’ anlamına gelen ve yüzyıllardır bölgede yaylacıları kış ayının girmeye başladığı uyarısını yapan vargit çiçekleri bu yılda açmaya başladı.
Beyaz olarak açmaya başlayan çiçekler mor rengi alarak 15 günlük süre zarfında kendisini gösteriyor. Otlaklarda açan bu çiçekler kışın yaklaştığını, otların artık uzamayacağını ifade ederek yayladan artık göç zamanı geldiğini gösteriyor.

‘Vargit’ çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

‘Vargit’ çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

‘Vargit’ çiçekleri açtı, yaylacılara yol göründü

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