HABER

Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Karadeniz yaylalarında sonbaharın habercisi olan "vargit" çiçekleri yeşil çayırların arasında güzel görüntüler oluşturuyor

GİRESUN (AA) - Karadeniz yaylalarında sonbaharın habercisi olan "vargit" çiçekleri beyaz ve maviye yakın renkleriyle yemyeşil çayırları süslüyor.

Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında yayılış gösteren, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", "varget gülü" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla tanınan "acı çiğdemgiller" familyasından çiçekler, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi.

Vargit çiçekleri Giresun yaylalarında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kulakkaya Yaylası'nın bağlı olduğu Dereli ilçesi Yavuzkemal Belde Belediyesi Başkanı Abdullah Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ay itibariyle vargit çiçeklerinin yaylaları süslediğini söyledi.

Vargit çiçeğinin açışının halk arasında 'burada artık hava her an bozulabilir, tedbirini al, hazırlığını yap ve kışa hazır ol' anlamında olduğunu ifade eden Önal, "Eylül aynın ortalarında bizim bölgelerimizde vargit çiçekleri açar ve sanki bahar havası gibi bir hava oluşur ama bu çiçekler adeta 'Artık sonbahar geldi, kışa gidiyoruz' diyerek bu bölgede yaşayan insanlara bir uyarı yapar." dedi.

PARTNERArtık beynimize de hakim olacakArtık beynimize de hakim olacak
Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamıÖzel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı
Kaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime araKaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime ara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Karadeniz Vargit çiçekleri yaylalar

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Odayı Salona Katmak (!)

Odayı Salona Katmak (!)

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.