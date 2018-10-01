Vargit çiçekleri Karadeniz yaylalarını süslüyor

GİRESUN (AA) - Karadeniz yaylalarında sonbaharın habercisi olan "vargit" çiçekleri beyaz ve maviye yakın renkleriyle yemyeşil çayırları süslüyor.

Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında yayılış gösteren, yöre halkı arasında "vargit çiçeği", "mavi yıldız", "varget gülü" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla tanınan "acı çiğdemgiller" familyasından çiçekler, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi.

Vargit çiçekleri Giresun yaylalarında seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kulakkaya Yaylası'nın bağlı olduğu Dereli ilçesi Yavuzkemal Belde Belediyesi Başkanı Abdullah Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ay itibariyle vargit çiçeklerinin yaylaları süslediğini söyledi.

Vargit çiçeğinin açışının halk arasında 'burada artık hava her an bozulabilir, tedbirini al, hazırlığını yap ve kışa hazır ol' anlamında olduğunu ifade eden Önal, "Eylül aynın ortalarında bizim bölgelerimizde vargit çiçekleri açar ve sanki bahar havası gibi bir hava oluşur ama bu çiçekler adeta 'Artık sonbahar geldi, kışa gidiyoruz' diyerek bu bölgede yaşayan insanlara bir uyarı yapar." dedi.

