Varhelyi'den Ankara'ya "geri adım" suçlaması

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreciyle ilgili Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye ile üyelik müzakereleri pratikte durmuş vaziyette. Zira son zamanlarda bir ilerleme kaydedilmediği gibi geri adım atıldı" dedi.

Üyelik müzakerelerinde gelinen noktadan büyük ölçüde Türkiye'nin sorumlu olduğunu savunan Varhelyi, gazetenin, "Türkiye'nin geri adım atması mı üyelik müzakerelerini gerçek olmayan bir hale getirdi, yoksa gerçek olmayan bir hale gelen üyelik müzakereleri mi Türkiye'nin geri adımlar atmasına yol açtı?" şeklindeki sorusuna ise, "Sanırım ikisi de. Ama bu öncelikle Türkiye'nin yapması gerekenleri yapmaması ve geri adımlar atmasına bağlı" yanıtını verdi.

Üye olmak isteyen ülkenin "dönüştürücü gücünü geliştirmesi" gerektiğini ifade eden Macar siyasetçi Varhelyi, "Üyelik sürecinin kendisinin dönüştürücü bir doğası yoktur, bir üçüncü ülkenin AB'ye üye olma azmi dönüştürücü gücü geliştirmelidir. Böylece ülkeyi değiştirecek reformlar meydana gelir" diye konuştu.