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Varil böyle havaya uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 13:00 | Son Güncelleme

Çin'de kameraya kaydedilen görüntü bilinçsiz çalışma sonucu meydana gelebilecekleri gözler önüne serdi.

Çin'de petrol varillerinden birini kaynak yapan adam, meydana gelen patlama sonrası varille birlikte adeta uçtu. Orada bulunan diğer kişilerin de büyük panik yaşadığı olayda adamın durumu bilinmezken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaynak varil petrol patlama

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