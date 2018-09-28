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Varil suratına patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Varil suratına böyle patladı, o anlar adamın arkadaşı tarafından kaydedildi.

İngiltere'de bir atölyede çalışan adam, yağ varilini kesmek isterken beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Oluşan kıvılcımların etkisiyle bir anda patlayan varilden çıkna alevler, adamın yüzüne geldi. Şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamayan adam o anda neye uğradığını şaşırdı. Görüntüleri videoya çeken arkadaşı ise gülme krizine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere varil patlama

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