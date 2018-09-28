Varil suratına patladı

İngiltere'de bir atölyede çalışan adam, yağ varilini kesmek isterken beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Oluşan kıvılcımların etkisiyle bir anda patlayan varilden çıkna alevler, adamın yüzüne geldi. Şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamayan adam o anda neye uğradığını şaşırdı. Görüntüleri videoya çeken arkadaşı ise gülme krizine girdi.

