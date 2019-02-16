Hayvan sevgisinin, çocukluğunda baktığı bir kediyle başladığını belirten Balcı, "O zamandan beri mahallemizde, ilçede, dağlarda hayvanları besliyorum. Kastamonu merkezde kalıyorum ama her hafta doğduğum yer olan Abana'ya giderek oradaki sahipsiz hayvanları besliyorum." dedi.

- "Maaşımın bir kısmı krediye, bir kısmı da ustaların ücretine gidiyor"

Kastamonu'da 18 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını üstlenen 38 yaşındaki Balcı, komşularından gelen tepkiler üzerine şehrin dışında hayvanlar için bir yer yapmaya karar verdi.

Bunu yaparken çevresinden bazen tepki gördüğünü dile getiren Balcı, mahallede hayvanlara bakmasının istenmediğini kaydetti.

Çocukluğundan beri hayvanların bakımını yapabileceği bir yer oluşturma hayali bulunduğunu anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Ben de hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Kastamonu-Tosya yolunda şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta 1 dekar büyüklüğündeki araziyi aldım. İnşaat işleri başladı. Kar kış demeden çalışıyoruz. Amacımız bir an önce tamamlanması. Bir an önce bitmesi için zaman zaman inşaat çalışmalarına ben de yardım ediyorum. Gönüllüler maddi olarak destekte bulunuyor. Bundan sonraki süreçte nasıl devam ederiz bilmiyorum. Maaşımın bir kısmı krediye, bir kısmı da ustaların ücretine gidiyor."

"Patiköy"de ilk etapta 30 hayvana bakmayı planladığını aktaran Balcı, "Kedi ve köpekler için kulübeler olacak. Patiköy, bakıma muhtaç kedi ve köpeklere yuva olacak. Onların bakımları ve tedavileri yapılacak." ifadelerini kullandı.

Balcı, evinde 10 hayvanın bakımını üstlendiğini belirterek, "Evimde baktığım hayvanlar, genelde rahatsız olanlar. Onların tedavisini de sürdürüyoruz. Ben sedef hastasıyım, özel şampuan kullanmam gerekiyor, biraz pahalı. Kendimden feragat edip o şampuanı almıyorum. Onu çocuklarımın bakımına ayırıyorum. Aslında birçok ihtiyacımı almayıp onların ihtiyacına harcıyorum." diye konuştu.

