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'Varis' esrarı buldu, 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

BURSA'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Varis' ile birlikte yapılan aramada 995 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

'Varis' esrarı buldu, 4 kişi gözaltına alındı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Varis' ile birlikte yapılan aramada 995 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan otomobili, Orhangazi ilçesinin kırsal Gedelek Mahallesi mevkisinde durdurdu. Araçta, narkotik köpeği 'Varis' eşliğinde arama yapıldı. 'Varis'in koku aldığı gizli bölmede, 2 paket halinde, 995 gram esrar bulundu. Esrar maddesine el konulurken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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