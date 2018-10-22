Varis neden olur? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi için ne yapmalı? Varisi önlemek mümkün mü?

Kişinin hayat kalitesini çok yakından etkileyen bir hastalık varis… Hani başına gelmeyenin çok da anlamayabileceği… Özellikle de ya sürekli oturarak ya da sürekli ayakta çalışılan meslek gruplarında sıkça görülen varis, günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, varisin nedenlerini ve hastalıkta en yeni tedavi yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bacaklarınızda tam olarak tanımlayamadığınız bir ağrı, yanma veya huzursuzluk mu var? Damarlarınızda belirginleşme, şişlik, kaşıntı ve kramp girmesi de cabası! Bu şikayetler günümüzde giderek yaygınlaşan varis hastalığının erken dönem belirtilerinden. Tedavi edilmediği takdirde var olan şikayetlerde artışın yanı sıra, kılcal damar görüntülerinde artış, bacaklarda yaralar açılması ve renk değişikliği de kaçınılmaz hale geliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, hastaların bu şikayetlerinin genellikle uzun süre ayakta durduklarında ve günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıktığını belirterek “Kronik süreçli bir hastalık olan varis, kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın gelişiminde, normal şartlarda yerçekimine karşı ve pasif bir şekilde devam ettirilmekte olan toplardamar akımında meydana gelen bozukluklar rol oynamaktadır. Bu hastalığın en önemli nedenlerinin başında hareketsizlik gelmektedir” diyor.