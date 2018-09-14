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Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2018 07:22 | Son Güncelleme

Kıyafetten oturuşa pek çok noktanın birleşimiyle ortaya çıkan varis nedir? Varis çorabı varis tedavisinde ne kadar etkilidir? Varis belirtileri ortaya çıktığında ne yapmak gerekir? Varis ameliyatı olmadan varisten kurtulmak mümkün mü? İşte varis ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve varis konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar...

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Günümüzde giderek daha fazla kişide görülen varis özellikle uzun süre ayakta duranları ya da uzun süre oturarak çalışanları tehdit ediyor. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam biçimi de varis oluşumunda önemli rol oynuyor. Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve şişkinlikle seyreden varis bir yandan da kozmetik açıdan kadınları rahatsız ediyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Bazı kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni varislerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde artma yaşanabiliyor. Oysa basit önlemlerle varisten korunmak, şikayetleri gidermek mümkün” diyor. Dr. Abdullah Doğan, variste 10 önemli kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1-DÜZENLİ EGZERSİZ VE SPOR YAPIN
Özellikle bacak kaslarını çalıştıran, tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi sporlar bacak toplar damarlarındaki kanın kalbe doğru hareketini hızlandırıyor. Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih edin. Aktiviteleri düzenli olarak yapmaya çaba gösterin. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığından, düzenli egzersiz ve sporu ihmal etmeyin.

2-BACAKLARINIZI YÜKSEKTE TUTUN
Bacakları kalp seviyesinin birkaç santim üzerinde tutmak kan dolaşımını hızlandırıp, bacak toplar damarlarındaki göllenmiş kanın boşalmasını sağlıyor. Uyurken veya fırsat buldukça gün içinde dinlendiğinizde, bacaklarınızın altına 2-3 yastık koyarak yüksekte tutmak, varis şikayetlerinde düzelme sağlıyor ve varislerin ilerlemesini engelliyor.

3-HAREKETSİZLİKTEN KAÇININ
Hareketsizlik varisin en önemli nedenlerinden biri. Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmayın. Uzun süre ayakta veya oturarak çalışmanız gerekiyorsa sık aralıklarla bacak ve ayaklarınızı hareket ettirerek bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşüne yardımcı olun. İşyerinizde veya evinizde hareket etmek için çaba harcayın, kısa yürüyüşler yapın, merdiven inin çıkın.

4-KİLO ALMAKTAN KAÇININ, SAĞLIKLI BESLENİN
Fazla kilonuz varsa kilo vermeye çalışın. Beslenmenize dikkat edin ve sık aralıklarla az miktarlarda beslenin. Öğünlerinizde sebze ağırlıklı ve bol lifli yiyeceklere yer verin. Kabız olmamaya çalışın. Bol sıvı tüketin. Bol sıvı tüketmek kanın akışını ve vücutta biriken atıkların atılımını kolaylaştırıyor. Damar hastalıklarının önemli sebepleri olan alkol ve sigaradan uzak durmak da çok önemli.

5-SICAK ORTAMLARDA UZUN SÜRE KALMAYIN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan “Sauna, hamam, kaplıca gibi sıcak ortamlarda bulunmak varis şikayetlerinizi arttıracağından bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Hatta güneş altında uzun süre kalmayın. Bacaklarınızı sıcak kuma gömmekten de kaçının” diyor.

6-YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR TERCİH ETMEYİN
Bacak kasları toplar damarlar için pompa görevi gördüğünden bu kasları yetersiz çalıştıran yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçının. Bacak bacak üstüne atma, bağdaş kurarak ya da çömelerek oturma gibi hareketler de toplar damarlardaki kanın kalbe geri dönüşünü engellediğinden bu hareketlerden kaçının.

7-BOL KIYAFETLERİ TERCİH EDİN
Vücudunuzu sıkan, özellikle karnınızda baskı oluşturan dar kıyafetlerden kaçının. Pantolon ve eteklerin bel kısmını fazla sıkmayın. Taytlar, dar iç çamaşırları ve benzeri kıyafetler de kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan kalbe dönen dolaşımı engelleyerek bacak toplar damarlarında kanın daha çok göllenmesine neden oluyor.

8-BACAKLARINIZA SOĞUK DUŞ ALDIRIN
Sıcak havalarda bacaklara soğuk su uygulanması, sıcaktan dolayı genişlemiş damarların daralmasını sağlayarak şikayetlerin azalmasını ve geçmesini sağlıyor. Özellikle de yoğun ve uzun bir günden sonra bacaklara soğuk su uygulamak bacaklarda belirgin rahatlama sağlıyor. Varis şikayetleriniz varsa Banyonuzu da mümkün olduğunca sıcak olmayan ılık su ile yapmayı tercih edin.

9-VARİS ÇORABI GİYİN
Varis çorabı giymek, varis tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Doktorunuzun önereceği uygun basınçtaki ve ölçüdeki varis çoraplarını giymeyi ihmal etmeyin.

10-GEREKİRSE HAKİME BAŞVURUN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Varis şikayetleri, alınan önlemlere rağmen geçmiyorsa ve yaşam kalitenizi bozuyorsa mutlaka bir an önce hekime başvurun” diyor.

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