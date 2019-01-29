Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Varis, bacaklardaki toplardamarlardaki genişlemelere bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Genellikle ayakta fazla duranların hastalığı olarak bilinmesine rağmen hemen herkeste görülebilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde sıradanlaşan varis, şişlik, ağrı, gece kramplarının yanı sıra önemli bir görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. Damarlarda meydana gelen tıkanıklıklar ağrıların şiddetini artırırken tıkanıklık tedavi edilse bile damar fonksiyonlarındaki bozuklukların kalıcı olmasına neden olmaktadır. Ayrıca önemsenmeyen varisler bir anda akciğer embolisine neden olarak hastada hayati risk oluşturmaktadır.

Günümüzde açık varis ameliyatları yerine uygulanan radyofrekans, lazer, clarivein, buhar tedavisi, doku yapıştırıcı gibi kateter bazlı modern yöntemler hastanın bu şikayetinden ağrısız acısız kurtulmasını sağlamaktadır. Varisi olan bazı hastaların ek sağlık problemleri, bazı hastaların ise anesteziden çekinmesi de bu yöntemleri ön plana çıkarmaktadır. Lokal anestezi altında kesi olmadan yapılan işlemler sayesinde, açık ameliyat sonrası görülme ihtimali olan kanama, enfeksiyon ve hareketsizlikle oluşabilecek problemler belirgin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. Tedaviden hemen sonra taburcu olarak hayatına kaldığı yerden devam eden hasta önemli bir konfor yaşamaktadır.

VARİSLERİNİZDEN KIŞ AYLARINDA KURTULUN

Hastanın damar fonksiyonları düzeltilerek ağrı, şişlik gibi şikayetler ortadan kalktıktan sonra tedavinin 2.aşamasında gözle görülen damarlara microfoam sclerotherapy yöntemi ile poliklinik şartlarda müdahale edilmektedir. Polidokanol maddesi köpük haline getirildikten sonra damar içine verilerek damarın yok olması sağlanmaktadır. Skleroterapide önemli olan nokta damar anatomisinin iyi anlaşılması ve uygulama bölgelerinin buna göre planlanmasıdır. İşlemlerin öncelikle sonbahar ve kış döneminde yapılması tercih edilmektedir. Poliklinik ortamında seanslar halinde yapılan her işlemden sonra varislerde büyük ölçüde azalma görülmektedir.