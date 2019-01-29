Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Varisler, ameliyat gerekli değilse radyofrekans, lazer, buhar tedavisi ve doku yapıştırıcı gibi kateter bazlı yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Okan Coşkun, varis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
İHMAL EDİLEN VARİS HAYATİ RİSKE YOL AÇABİLİR
Varis, bacaklardaki toplardamarlardaki genişlemelere bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Genellikle ayakta fazla duranların hastalığı olarak bilinmesine rağmen hemen herkeste görülebilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde sıradanlaşan varis, şişlik, ağrı, gece kramplarının yanı sıra önemli bir görüntü bozukluğuna neden olmaktadır. Damarlarda meydana gelen tıkanıklıklar ağrıların şiddetini artırırken tıkanıklık tedavi edilse bile damar fonksiyonlarındaki bozuklukların kalıcı olmasına neden olmaktadır. Ayrıca önemsenmeyen varisler bir anda akciğer embolisine neden olarak hastada hayati risk oluşturmaktadır.
TEDAVİDEN HEMEN SONRA TABURCU OLABİLİRSİNİZ
Günümüzde açık varis ameliyatları yerine uygulanan radyofrekans, lazer, clarivein, buhar tedavisi, doku yapıştırıcı gibi kateter bazlı modern yöntemler hastanın bu şikayetinden ağrısız acısız kurtulmasını sağlamaktadır. Varisi olan bazı hastaların ek sağlık problemleri, bazı hastaların ise anesteziden çekinmesi de bu yöntemleri ön plana çıkarmaktadır. Lokal anestezi altında kesi olmadan yapılan işlemler sayesinde, açık ameliyat sonrası görülme ihtimali olan kanama, enfeksiyon ve hareketsizlikle oluşabilecek problemler belirgin bir şekilde ortadan kalkmaktadır. Tedaviden hemen sonra taburcu olarak hayatına kaldığı yerden devam eden hasta önemli bir konfor yaşamaktadır.
VARİSLERİNİZDEN KIŞ AYLARINDA KURTULUN
Hastanın damar fonksiyonları düzeltilerek ağrı, şişlik gibi şikayetler ortadan kalktıktan sonra tedavinin 2.aşamasında gözle görülen damarlara microfoam sclerotherapy yöntemi ile poliklinik şartlarda müdahale edilmektedir. Polidokanol maddesi köpük haline getirildikten sonra damar içine verilerek damarın yok olması sağlanmaktadır. Skleroterapide önemli olan nokta damar anatomisinin iyi anlaşılması ve uygulama bölgelerinin buna göre planlanmasıdır. İşlemlerin öncelikle sonbahar ve kış döneminde yapılması tercih edilmektedir. Poliklinik ortamında seanslar halinde yapılan her işlemden sonra varislerde büyük ölçüde azalma görülmektedir.
HAMİLE KALMADAN ÖNCE VARİSLERE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN
Damar tıkanıklıkları, bazı kronik hastalıklar, kanser tedavisi görenler ve hamile kadınların dışında her hastaya uygulanan skleroterapi yönteminde başarı oranı oldukça yüksektir. İşlem yapılan bacak bandajla sarılacağı için rahat bir ayakkabı ve eşofman gibi bir kıyafet giyilmesi gerekmektedir. Herhangi bir anestezi işlemi uygulanmayan ve 10-30 dakika arasında süren uygulama sırasında bazen hafif bir ağrı, sonrasında ise nadiren alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi, bulantı gibi geçici şikayetler görülebilmektedir. Tedavi etkinliğini artırmak için bacak sarıldıktan sonra 30 dakika yürüyüş önerilir, 12-24 saat sonra bandaj tamamen çıkarılmaktadır.
FAZLA KİLOLARINIZI VERİN, EGZERSİZLERE BAŞLAYIN
Hareketsiz yaşam ve fazla kilo tüm hastalıklarda olduğu gibi variste de önemli rol oynamaktadır. Yaşam tarzınızda yaptığınız küçük değişikliklerle varis oluşumunu önleyebilirsiniz. Bu nedenle fazla kiloların verilmesi, spor yapılması, ayakta uzun süre hareketsiz durulmaması, sağlıklı beslenme ve topuklu ayakkabı kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca, varis tedavisi birbiriyle bağlantılıdır bu nedenle tüm tedavilerin aynı merkezde uygulanması tedavi başarısını artırır. Kronik bir hastalık olan varis, tedavi edildikten sonra hastaların belli aralıklarla mutlaka takip edilmesi gerekmektedir.
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