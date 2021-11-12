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Varış noktasına ulaştılar! "Crew-3" ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonunda

12.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Crew-3" mürettebatını taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) bağlandı.

Varış noktasına ulaştılar! "Crew-3" ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonunda

NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SpaceX'in "Falcon 9" roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.

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Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

"I.S.S'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki "Crew-3" mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz." dediği duyuldu.

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Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.

UUI'ye yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.

(AA)

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